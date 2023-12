Juhtkiri ⟩ Säästurežiim

Igati arusaadav, et kui kulud üha kasvavad ning tulud mitte, on vaja veidi rehnutit pidada, mida võtta, mida jätta. Kümme eurot volikogu liikme kohta on küll väike raha, aga sõnumina tugev: me kõik säästame. Ja säästma me peame: kui tahta täie ranguse ja juriidilise täpsusega asjale läheneda, siis ükski omavalitsus Eestis pankrotti minna ei saa, aga saneerimine on võimalik küll. Seda ei taha ükski omavalitsus ega selle elanik. Kulude ja tulude tasakaalu ajamise vahendina ei ole ka laenamine hea mõte, kui just viimane häda käes pole. Oleme ennegi öelnud, et laenu­raha eest igapäevast leiba lihtsalt ei osteta.