Lõuna ringkonnaprokuratuuri ja andmekaitseinspektsiooni esindajad andsid täna pressikonverentsil teada, et novembris teatas geneetilise testimisega tegelev ettevõte Asper Biogene inimeste terviseandmeid sisaldavat andmebaasi tabanud küberrünnakust. Andmekadu on vanemprokurör Kretel Tamme sõnul seotud 10 000 inimesega. Juhtumiga on seotud näiteks viljatus- ja isadustestid, samuti Tartu Ülikooli kiinikumi ja Ida-Tallinna keskhaigla patsientide andmed, aga ka Viljandi haigla patsiendid.