Haigla korraldas mälukonverentsi

"Erinevate abivõimaluste ühendamine on meditsiinis üldisemalt järjest olulisem, samuti on väga tähtis suurendada elanikkonna teadlikkust, et inimesed oskaksid üldse mälukaebustega arstile pöörduda," sõnas Eleri Luhamets. Arvestades aktiivset osalust võib tema hinnangul tõdeda, et konverents täitis oma eesmärki.

"Ennetus on meditsiinis kõige efektiivsem sekkumise viis. Meditsiiniajakirjas Lancet ilmus 2020. aastal raport, mis räägib dementsuse ennetamise võimalustest ja hindab, et 40 protsenti mäluhaigustest oleks võimalik ära hoida," rääkis Luhamets. "Seega on lisaks sellele, et me aitame mäluhaigusega inimesi, oluline tegelda ka ennetusega. Nooremas eas on tähtis õppimine ja hariduse omandamine. Keskeas on kõige suurema efektiga kuulmislanguse ennetus ja ravi, samuti tuleb ohjeldada kõrgvererõhutõbe, vältida ajutraumasid ja liigset alkoholitarbimist ning võidelda rasvumisega. Vanemas eas on aga olulised suitsetamisest loobumine, depressiooni ravi, üksinduse vältimine ja füüsiline aktiivsus."