Paraku on mitmel pool Viljandimaal elu üsna igapäevaseks osaks saanud elektrikatkestused. See tekitab tahtmise kiruda: kas tõesti oleme ühiskonnana ära unustanud, et eksisteerib talv tükkis talvise ilmaga? Sedastada valjul häälel ja nõretava pilklikkusega: ja jälle tuli talv ­ootamatult!