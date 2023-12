Opositsioon ütleb, et ainus väljapääs on erakorralised valimised. Aga tegelikult ei ole see mingi lahendus. Valitsuse vahetumine oleks muidugi võimalik, aga riigikogus ei muutuks midagi. Lihtsalt need, kes enne usaldasid, hakkaksid umbusaldama ja vastupidi. Obstruktsioon iga asja peale ja kõikvõimalikel viisidel jätkuks.