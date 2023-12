Juhtkiri ⟩ Raske rada kergliiklusteeni

Viljandi linnavalitsuse otsus Reinu tee kergliiklusteeks saadud 90 000 eurot riigile tagasi anda on summasid vaadates ainuõige samm. Võimaluse korral tuleb sellised abirahad alati ära kasutada, sest nii on võimalik teha midagi, mis muidu üle jõu käiks. Kui aga 90 000 euro saamiseks peab ise 400 000 või rohkemgi juurde leidma, siis võib seda teha juhul, kui projekt on kriitiliselt hädavajalik või kui raha on jalaga segada, aga mitte kärpeajastul. Viljandi linnal ei ole lihtsalt seda peaaegu poolt miljonit eurot mitte kuskilt võtta.