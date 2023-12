EERIK-NIILES KROSS ⟩ Loodetavasti ei tuimesta jutt kriisidest meid nii, et päris kriisi saabudes seda enam ära ei tunne

NII MÕNIGI poliitik on viimasel ajal hakanud jutlustama parlamentarismi kriisist. Urmas Rein­salu rääkis äsja usalduskriisist ühiskonnas ning poliitilisest vastasseisust parlamendis. Helir-Valdor Seeder räägib, et kriis on saabunud lausa enneolematul moel. Ta on muide sõna «enneolematu» kasutanud sel aastal parlamendis seitse korda ja «(enneolematu) pretsedent» 29 korda. Samuti on ta teatanud, et parlamentaarne protsess on Eestis lõppenud.