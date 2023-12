Peame kõik meeles pidama, et õpetaja ei ole klienditeenindaja

Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles hiljuti, et olukord on katastroofiline: iga kuu lahkuvat ametist 150 õpetajat. Tahaksin loota, et see on stilistiline liialdus. Ometi paistab, et õpetajad hakkavadki streikima, sest 2024. aasta palgatõus tuleb niru ning poliitikud pole suutnud senini pakkuda kindlust tulevikuks, kuigi selle nimel käivad valitsusliidu sees pingsad kõnelused.