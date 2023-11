Juhtkiri ⟩ Kahe kooli heitlus

Jah, osaliselt on vaatenurga küsimus, kas koolile on mänguväljak elementaarne varustus või luksus. Arvestades aga, kui innukalt tänapäeval lapsi pikkade vahetundide ajal õue utsitatakse ning kui oluliseks me peame füüsilist liikumist, siis pigem ikka esimene. Mida sa muidu teed seal õues? Seisad nurga taga tuulevarjus ja kerid TikToki värskemaid videoid läbi? Seda saaks koridoris mugavamalt teha.