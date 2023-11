Juhtkiri ⟩ Ootuspärased ootamatused

Käepärast võiksid olla küünlad ja tikud, et õhtul päris käsikaudu hambaid pesema ei peaks. Üleskeeratav «vanamoeline» äratuskell juhuks, kui mobiili aku öösel tühjaks saab. Mõistlik on ilmateatel silma peal hoida ning vähegi suurema tuule või lume korral joogivett varuda, sest puu võib langeda elektriliinile ja eramaja pumba välja lülitada. Kasuks tulevad ka kokkulepped sõprade või sugulastega, et oleks teada, kelle diivaniservale ennast ajutiselt sokutada, kui ikka kodus mõni päev pime ja külm on.