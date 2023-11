Viljandimaal istub elektrita mitusada majapidamist

Elektrikatkestused on Viljandi vallas Sultsi ja Aidu küla lähedal ning Mulgi vallas Halliste ja Vabamatsi piirkonnas ning päris Läti piiri ääres Raamatu külas. Elektrilevi andmetel on laupäeva lõuna paiku Viljandimaal elektrita 182 klienti.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus ütleb, et laupäeval jääb madalrõhkkond Eesti-Läti piirimaile tiirlema ja selle servas sajab Eestis vahetevahel lund. Tihedam on sadu mandri põhjaservas ja saartel, kuhu lisandub Soome lahe kohal kujunevaid pilvi. Rannikualadel ka tuiskab, sest põhja- ja kirdetuul ulatub puhanguti 17 meetrini sekundis, sisemaal on tuul mõõdukas. Õhutemperatuur on –2 kuni –7 kraadi, öösel on idapoolsetes maakondades ka selgemat taevast ja siis langeb temperatuur –10 kraadi ümbrusse, saarte rannikul kõigub veel nulli lähedal.