Vaba mõte ⟩ Riigiabi süütas hinnaraketi

Võtame ühe näite, Pilistvere hooldekodu Põhja-Sakala vallas. See on üks odavamaid, mis praegu leida. Kuulub see kohalikule omavalitsusele ning praegu saab seal koha 900 euro eest kuus. Kui võtame Eesti keskmise vanaduspensioni 700 eurot ja uudse riikliku abikomponendi, mis praegu on Põhja-Sakala vallas 580 eurot, saame tulemuseks 1280 eurot. See tähendab, et keskmist pensioni saav Pilistvere hooldekodu elanik võib veel 380 eurot oma pangakontole jätta. Uuest aastast kerkib Pilistveres hind 1100 euroni. Riiklik abi ehk nii-öelda komponent tõuseb 610 euroni. Pangakontole saaks alles jätta 210 eurot. Ikkagi päris hästi, sest veel aasta eest polnud võimalik isegi unistada, et midagi pensionist üle jääks. Lähedased pidid iga kuu sadu eurosid peale maksma, et hooldekodus koht säiliks. Nüüd on lähisugulased sellest koormast vabad.