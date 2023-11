Nädala kokkuhoid ⟩ Vallalehte enam tasuta ei saa ja muud meeleheitlikud sammud

Selliseid samme ei astuta aga ihnusest, ahnusest ega ka rumalusest, vaid ikka häda sunnil. Nii et kui konkreetsest juhtumist kaugemale vaadata, siis saame järjekordse märgi, kui kehvas seisus mõni omavalitsus on või vähemalt kardab ennast mõne aja pärast olevat. Nutikad suunavad pilgu ikka tulevikku ja tõmbavad kulusid kokku veidi enne seda, kui igakuised arved hakkavad üle jõu käima, ning mulgid on rahaasjades alati nutikad olnud.