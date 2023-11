Nädala koht ⟩ On esimene koht, mis antakse tihti kolmandale

Viljandi kaasava eelarve ideevõistluse hääletusel käib kaasahaarav heitlus kahe mänguväljaku vahel: üks idee näeb ette selle ehitamist Jakobsoni tänavale ning teise kohaselt tuleks see Männimäe ja Järveotsa linnaosa lastele. Nende ridade kirjutamise ajal on mõlemal peaaegu 700 häält ning lehe trükkimise ajaks on 700 piir ilmselt ületatud.

Eelmisel aastal rebisid samamoodi koertepargi ettepanek, mis lõpuks võitis, ja praegugi hääli korjav Männimäe mänguväljaku idee. Et praegu on koertepark valmis ja pitsusid täis, julgen avalikult välja öelda, et mina hoidsin pöialt just sellele ettevõtmisele – mis teha, loomainimene, ning mänguväljakuid on linnas mitu, koerteparki seni polnud.