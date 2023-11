Ettevõte Mulgi Ehitus lammutab Viljandis Toome tänaval põlenud kortermaja katust, samal ajal on Viljandi külje all Karulas lõpusirgel Kikka arenduse teede rajamine ja uue maja vundamendi ehitamine. Hooneid ja objekte, mille taastamine või ehitus kannab silti «Mulgi Ehitus», on Viljandisse tekkinud viimastel aastatel aina rohkem.