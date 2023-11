MARKO SUURMÄGI ⟩ Õnnestunud põgenemine vaesusest muudab rikkaks saamise valusaks

Too teadlane pidas silmas seda, et Eesti valis madalad maksud: rikaste riikidega võrreldes väikese käibemaksu ning ühtlase ja kokkuvõttes madala tulumaksu. Ettevõtlusega seotud maksud kriipsutati üldse suuresti maha. Kõik selleks, et toona ülinõrk majandus saaks välismaalt hoogu. Et meelitada siia investoreid ja raha.