Juhtkiri ⟩ Läbipaistev läbipaistmatus

Keeruline on leida ka süsteemi, mis töötaks paremini kui praegune. Kui hindamistabelid, millel nimed küljes, pärast toetuste jagamist ära hävitataks, oleks kuri karjas, ent praegune süsteem on ilmselt ainus, mis motiveerib linnavalitsuse liikmeid läbimõeldud ja reaalsusega kooskõlas otsuseid langetama.

See, kui hindamistabelid oleksid täiesti avalikud, tähendaks tõenäoliselt ühte kahest järgmisest variandist. Esimene variant on, et linnavalitsuse liige ei lase ennast sellest esialgu suuremat häirida. Väikses Viljandis, kus kõik tunnevad kõiki, avastab ta aga varsti, et mõnigi vaatab teda pika pilguga. Nüüd sõltub juba sisemisest selgroost ja meelekindlusest, kas järgmisel aastal küsimusele uuesti läbimõeldult läheneda või mitte. Kõige neutraalsem oleks ju kõigile võrdselt punkte anda, mis sisuliselt tähendaks ülesande täitmise juurde pelgalt linnukese kirjasaamist. Teine variant on, et hindaja keeldub kohe ilmajääjate või liiga vähe saajatega tülli minemast.