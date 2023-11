Viljandi kultuuritoetuseid saadavad rahanappus ja otsustajate anonüümsus

Linnavalitsuse liikmetel, kelle hulka kuuluvad ka linnapea ja abilinnapead, on igal sügisel 20 päeva aega, et minna veebiplatvormile Spoku ning hinnata ühe kaupa kõiki esitatud taotlusi. Kõik need poliitikud teavad, kui suur on linna kogusumma üht või teist laadi ettevõtmiste toetamiseks, ning hinnangut andes peavad nad kirja panema summad, mida nemad oleksid nõus toetuseks pakkuma.