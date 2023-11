Töötuse kasv vastu talve ei ole Eestile kindlasti rõõmustav uudis, aga Viljandimaal võime teatud lohutust leida teadmisest, et seis on üsna hea: pigem oleme siin kimpus tööjõupuudusega ning töötus on viieprotsendiline, mis on majanduslikust vaatenurgast võrdlemisi tervislik.