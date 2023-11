Kuigi Eestis on pensionid üsna madalad, on nad vähemalt võrdsed. Kõige jõukamad pensionärid elavad Viimsis, kus keskmine pension on 794 eurot. Kõige väiksemad pensionid on Narvas – keskmiselt 656 eurot. Erinevus küll on olemas, aga see on märksa väiksem kui palkade puhul.