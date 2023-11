Kipume mõnikord unustama, kui oluline on, et meid märgataks. Et meid ära kuulataks ja mitte ainult moepärast. Jagatud mure on ikka pool muret. Ega päris mure sellest jagamisest muidugi väiksemaks muutu, aga vähemalt on keegi, kes tõesti kaasa tundes pead noogutab ja ütleb: «Olukord on tõesti nigel. Ega siin muud olegi öelda, kui et mul on hea meel, et ma sinu nahas pole.» Vähemalt leiab mõistmist tunne, et isegi ei taha oma nahas olla.