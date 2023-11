Inimeste reageeringuid konfliktidele ja halbadele uudistele on mõistagi seinast seina. Võtame või konflikti Iisraeli ja Hamasi vahel: ühte ja sama sündmust vaadatakse justkui täiesti erinevate silmade ja arusaamisega. Neist ka räägitakse sageli võrdlemisi erapoolikult ning vajadusel tegelikke fakte moonutades või omavahel segades. Kes on palestiinlased? Mis on Palestiina? Kes on Hamas? Kas palestiinlased on Hamas? Tihtipeale aetakse kõik omavahel segi, ei süveneta ning tulemused võivad üsna kurvastavad olla.