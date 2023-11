Juhtkiri ⟩ Otsused ei peagi opositsioonile meeldima

Riigikogus toimuvaga või õieti sellega, et seal suurt mitte midagi tarka ei toimu, oleme praeguseks juba paraku vist üsna harjunud. Tugevasti vandenõuteooriatele panustav opositsioon, kes keeldub valimistulemusi aktsepteerimast, on enam kui pool aastat takistanud koalitsioonil oma tööd tegemast ning ülejäänud kodanikel jääb üle lihtsalt käsi laiutada. Eelnõude sidumine usaldusküsimusega võib tekitada üsna vastakaid tundeid. Peabki tekitama, aga vähemalt selles võiksime kõik ühte meelt olla, et meil on hädasti vaja seisak lõpetada.