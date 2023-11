Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku kollektiiv on viimase viie aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud. Siiski tuleb vaimse tervise õe vastuvõtule pääsemiseks oodata mitu kuud. Kliiniku juhataja Madis Parksepp rõhutas, et väga tähtis on ennetustöö.

Foto: Elmo Riig