"Liiklejatel on oluline meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu kiirus," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. "Kindlasti tuleb talvisel perioodil jälgida tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus. Talviste teeolude korral tasub möödasõitu vältida, ent kui on vaja seda teha, siis tuleb arvestada, et möödasõit võib võtta tavalisest rohkem aega."