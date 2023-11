Sakala keskuses tuleb mäluhaiguste konverents

Konverentsiiga tahetakse suurendada teadlikkust mäluhaigustest, et osata neid paremini ära tunda ja aidata sel teekonnal õiges suunas liikuda.

Viljandi haigla mälukliiniku juhi ja konverentsi korraldaja Eleri Luhametsa sõnul on mäluhaiguste varajane märkamine väga oluline ning seetõttu on tähtis, et inimesed oskaksid sümptomeid ära tunda. "Alzheimeri tõbe, mis on kõige sagedasem mäluhaigus, ei ole küll seniste meditsiiniteadmiste järgi võimalik tervistavalt ravida, kuid varases staadiumis on võimalik haiguse süvenemist erinevate sekkumistega aeglustada. See on oluline, et toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja suurema abi vajadust edasi lükata," selgitas ta. "Mäluhaigused kuuluvad kümne sagedasema haiguse hulka eakatel ja nende haigete hulk on kiires kasvutrendis. Seega puutub enamik meist varem või hiljem kas tööl või eraelus kokku inimestega, kellel esineb mõni mäluhaigus."

Luhametsa sõnul on mäluhaiguste märkamises võtmeroll just lähedastel, aga ka ametkondade töötajatel. "Mäluhaiguse üks tunnus on väike haigusteadlikkus. See tähendab, et mäluhaige ise ei pruugi oma sümptomitest aru saada. Lähedased aga märkavad tihti, et inimene ei tule mäluhäirete tõttu oma igapäevaelu korraldamise ja probleemide lahendamisega enam hästi toime. Mõnikord võib aga mäluhaigus esmaselt avalduda probleemidena autojuhtimises, koduse tuleõnnetuse või äraeksimisega, mille puhul esimene märkaja võib olla hoopis politseinik või päästetöötaja," selgitas Luhamets.