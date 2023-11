Juhtkiri ⟩ Kes kannab kahjumi?

Mõni muutub lausa vihaseks ning räägib sellest, kuidas riigi valitsus või omavalitsus või kasumiahne ettevõtja suretab maakohtades elu vaat et lausa sihilikult välja. Aga kui nüüd mõtlema hakata, siis kas on mõtet hooldada postkasti, kuhu ainult jõulude ajal mõni postkaart poetatakse? Kas on mõtet pidada poodi või pakkuda teenust piirkonnas, kus isegi ühe miinimumpalgalise töötaja pidamine tähendaks kahjumisse jäämist?

Ükskõik kui kurvaks selline areng meid ka ei teeks, siis asjade üle järele mõeldes peab tunnistama, et kui ikka pood või apteek on kahjumis, on ülekohtune nõuda ettevõtjalt selle pidamisele pealemaksmist. Ükski ettevõtja pole selleks ju kohustatud. Järgmine küsimus on see, kas kohalikud elanikud peavad teenuse säilimist piisavalt oluliseks, et ise selle eest maksta.