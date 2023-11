KALLE GASTON ⟩ Kiirustamine – meie sajandi katk, millega nakatame ka oma lapsi

Küllap ikka see pime aeg, millega liiklejad pole veel harjunud, ja halbade asjade kokkulangevus, püüab mõni toimuvat selgitada. Itaalia näitleja Vittorio De Sica ütles kunagi tabavalt, et tänapäeva inimesed sõidavad eilsetel teedel homsete autodega ülehomse kiirusega. Tal on õigus, eriti mis puudutab viimati mainitut, aga see on vaid asja üks külg. Hiljutiste raskete liiklusõnnetuste põhjus polnud minu teada niivõrd kiirus või selle ületamine, kuivõrd tähelepanematus, mis suurendab saatuslike vigade võimalust.