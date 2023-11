Juhiloa saamist julgeks soovitada kõigile, kel seda veel pole. Iseasi on, et lihtsalt silmaringi avardamiseks ja uute kogemuste hankimiseks on see kallis ja aeganõudev ettevõtmine. Aga nagu ma kunagi sõiduõpetajale ütlesin: olgu selle autojuhtimisega, kuidas on, igal juhul on minust saanud väga hea jalakäija. Et tean nüüd hästi, kui raske on teinekord ka päeval jalakäijaid märgata, rääkimata pimedast ajast, tahan enne üle tee minemist sisuliselt autojuhi kirjalikku kinnitust, et ta on mind näinud.