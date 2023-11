Juhtkiri ⟩ Raba või maardla?

Ega Mikskaar ole tegelikult midagi valesti teinud ning nii neil kohalikel, kes on kaevandamise vastu, kui ka neil, kellele ta on hinnatud tööandja, tasuks kriitikanooltega pilduda hoopis riiki. Kaeveload olid ettevõtjal ammu taotletud ning tal oli täiesti põhjendatud usk sellesse, et nendega on kõik korras. Tegelikult oli puudu terve hulk vajalikke kooskõlastusi, näiteks vee erikasutusloa menetlus ning analüüsid, kuidas mõjub kaevandamine veele. Tundub, et riik andis omal ajal lube välja üsna hooletult.

Et praeguseks on load tühistatud ja tulevikus terendab kaitseala loomine, võiks Mikskaar riigilt vähemalt osa oma kuludest sisse nõuda: kõnealust maad renditakse ju riigilt ning ettevalmistustööd maardlate rajamiseks on tehtud. Ükskõik, millised on inimeste keskkondlikud seisukohad või arusaam looduskaitsest, Mikskaare juhtumi puhul tuleb arvestada, et ettevõtja ja kohaliku tööandja pikaajalised plaanid ja tululootused on aknast välja lendamas. Nüüd on kaalumise koht, kas tegu on lihtsalt kõige tavalisema äririskiga või on ettevõtja ebaõiglaselt vastu pükse saanud.