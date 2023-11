Sortimata prügi äraveo hind tõuseb omavalitsuste kätte minnes mitu korda

Aastaid tagasi rakendati samasugust süsteemi Tallinnas. Asi lõppes sellega, et 25. mail 2017 pidasid riigiprokuratuur ja kapo kinni Tallinna toonase keskerakondlasest abilinnapea Arvo Sarapuu, keda kahtlustati korruptsioonikuriteos, täpsemalt varjatud osalemises pealinna prügiäris. Sarapuu suhtes lõpetati menetlus raske terviseseisundi tõttu 2018. aastal oportuniteediga ja 2020. aasta märtsis ta suri. Lõplikult jõudis kriminaalasi finišisse alles mullu Sarapuu ülejäänud käsilaste süüdijäämisega.

Kui praegu on nii, et klient sõlmib Eesti Keskkonnateenuste või Ragn-Sellsiga lepingu ja suhtleb otse temaga, saades operatiivse info, siis uus süsteem näeb ette, et omavalitsus loob prügifirma klienditeenindust dubleeriva klienditeeninduse.