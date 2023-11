Nädala tõusja ⟩ Eks ikka Isamaa

Tõusvaks täheks on poliitikataevas saanud Isamaa. Kui veel kevadel toetas teda meie ringkonnas 8,6 protsenti ­uuringus osalenutest, siis 10. oktoobrist 6. novembrini tehtud küsitluse põhjal oli siin tema pooldajaid juba peaaegu neli korda rohkem, 32,9 protsenti. Olukord on samasugune kogu Eestis: terves riigis on valijate ning ka (peamiselt Keskerakonnast ummisjalu põgenenud) poliitikute pilgud pöördunud isamaalistele radadele.

Novembri alguses oli Isamaa kõige populaarsem erakond: tema üleriigiline toetus oli oktoobri 16 protsendilt kasvanud 26 protsendile ning sellega edestas ta nii Reformierakonda kui EKRE-t. Sellest, et kärpekääride lõksutaja pole populaarne, võib aru saada. EKRE on aga vahest liiga vastaliseks muutunud ning riigikogus toimuv pole ehk valijatele nii suurt muljet avaldanud, kui nad lootsid. Küllap on omajagu tõde selleski, et kõigist on nii kõrini, et pilgud liiguvad nende erakondade poole, kes tunduvad võimalikult neutraalsed ja kellega on seotud võimalikult vähe skandaale.