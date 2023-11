Nädala statistika ⟩ Enam kui kaks korda rohkem absoluutset vaesust

Midagi teha on mõistagi keeruline. Otsuste langetamisel tuleb lihtsalt arvesse võtta, et inimestel on vähem raha hinnatõusudega hakkamasaamiseks, ning prognoose tehes ei maksa eeldada tarbimisrallit, pigem ikka kokkuhoidu ja kasinust. Aga teadaanne, et absoluutses vaesuses olijate arv on kaks ja pool korda kasvanud, on juba teine tera.

Sisuliselt tähendab või õieti peaks see vaesuse alaliik tähendama ilmajäetust ehk seda, et inimene on võimetu iseendaga hakkama saama, näiteks katust pea kohal hoidma. Tasub siiski korraks meelde tuletada, et absoluutset vaesust vaadatakse sissetuleku, mitte varanduse pealt. Statistika alla läheb näiteks ligi viiendik töötutest, kes elavad absoluutses vaesuses. Aga see on ka igati loogiline sest ... Nad on ju töötud ja sissetulekuta. Järgmine kõige rohkem absoluutsest vaesusest mõjutatud rühm on muide ettevõtjad, kellest kümme protsenti elab statistikaameti andmetel absoluutses vaesuses, sest ei maksa endale palka. Selle vastu võiks maksuamet huvi tunda, aga vaevalt, et peaksime otseselt muretsema. Ka lotoga 50 miljoni euro võitja võib elu lõpuni absoluutses vaesuses elada ning mitte sentigi sissetulekut teenida.