Vaba mõte ⟩ Tulevik ja meie valikud

Õpetajate hoiatusstreigi kohta on seinast seina arvamusi välja öeldud. On neid, kes kehutavad õpetajaid takka: «Tehke ometi üks korralik streik ja olge kohe nädal aega kodus!» On neid, kes kehitavad õlgu. On neid, kes siunavad või targutavad, et kui õpetajad streikimise asemel automaksu propageeriksid, oleks kõik paremini.