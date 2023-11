Kell 7.30 oli Kõidamal, lastaias Traksik üks laps, kellega oli koos õpetaja Eha Kukk. Ta tunnistas, et tavaliselt on sel kellaajal lastaias juba rohkem lapsi ning seostas väikest laste hulka sellega, et lapsevanemad kas streigipäeval lapsi ei too või toovad nad pärast streiki. Ka Eha Kukk võtab streigist osa.