Vaevalt on väga palju neid ametnikke ja seadusloojaid, kes tahavad asjaajamist keeruliseks muuta mingisugusest isiklikust veidi ebatervest huvist lähtudes. Mõnikord võib aga juhtuda, et parimate kavatsustega kehtestatud nõuded osutuvad rohkem kahjulikuks kui kasulikuks. Või on nõude täitmata jätmine mitu korda lihtsam ja ka loogilisem kui korrektne täitmine.