Suurim võimupartei on ametlikult tunnustanud Isamaad oma esimese oponendina ning see on palju uhkem saavutus kui ühe järjekordse reitingutabeli mõni plussprotsent. Mäletate viimaste valimiste aega? Lahingud käisid Reformierakonna ja EKRE vahel, sest need kaks tunnistasid teineteist võitjakandidaatidena, teised heideti väitlustest kõrvale.