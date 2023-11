Isamaa toetus tegi Viljandimaal revolutsioonilise hüppe

Järva- ja Viljandimaa ringkonnas, mis valis tänavu 27. veebruarist 5. märtsini kestnud valimistel üheskoos oma saadikud Toompeale, on tohutu hüppe teinud Isamaa. Kui 20. veebruarist 20. märtsini ulatus tema toetus 8,6 protsendini, siis 10. oktoobrist 6. novembrini mõõdetud reitingu järgi pooldas Isamaad Järva- ja Viljandimaal juba peaaegu neli korda rohkem uuringus osalenuid ehk 32,9 protsenti.

Teise pjedestaalikoha pälvis hiljutise küsitluse järgi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 27,9 ja kolmandaks platseerus Reformierakond 18,9 protsendiga. Samal ajal kui EKRE on toetust kasvatanud – veebruari lõpust märtsi lõpuni küündis see 23 protsendini –, on Reformierakond siin kandis seda kõvasti kaotanud. 20. veebruarist 20. märtsini mõõdeti tema reitinguks umbes sama palju nagu EKRE-l praegu ehk 25,5 protsenti.