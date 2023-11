Euroopa Komisjon jõudis otsusele, et tema hinnangul võib alustada ühinemisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga ning anda Gruusiale kandidaatriigi staatuse. Selge see, et tee demokraatlikusse ja majanduslikult kindlustatud Euroopasse peab olema soovijatele avatud ja Ukraina-küsimusse suhtume veel eriti emotsionaalselt. Tuleb aga silmas pidada, et me ei tohi nõuetele vastavuses teha liiga suuri mööndusi. Ka Ukraina puhul mitte.