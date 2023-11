Eesti perearstide seltsi juhi Elle-Mall Sadraku sõnul haigestuvad praegu paljud. «Inimestel on majanduslikult raske. Et esimesi haiguslehe päevi välja ei maksta, käivad inimesed kergete sümptomitega ikkagi tööl,» ütles ta BNS-ile. «Iga päevaga on meie poole pöördumisi aina rohkem.»