Nii on ka reede hommikuks plaanitava tunniajase haridustöötajate hoiatusstreigiga. Iseasi, kas seadusest tulenevalt tunni aja peale piiratud ajaga hoiatus­streiki passib üldse streigiks nimetada, pigem on see lihtsalt meeleavaldus ja pikett, ainult et see toimub koolides, mitte Toompeal külmetades. Igal juhul on hoiatusstreik planeeritud nii, et sellest tõuseks võimalikult vähe tüli: korraldatakse hommikul, päeva alguses. Koolid ja lasteaiad organiseerivad lahenduse neile lastele, kes ei saa tund aega hiljem kohale ilmuda. Kahjud on võimalikult miinimumi lähedale viidud.