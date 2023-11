Mida teevad lapsed õpetajate streigi ajal? Linn leiab vastuse erakorralistel nõupidamistel

Eesti haridustöötajate liit teatas möödunud reedel, et kuna valitsus venitab palgaläbirääkimistega ega ole erinevalt õpetajatest pakkunud omalt poolt välja ühtki konkreetset plaani kokkuleppe täitmiseks, tuleb 10. novembril üle Eesti õpetajate hoiatusstreik. Koolides streigitakse kella 9–10 ning lasteaedades kella 8–9. Õpilaste heaolu ja turvalisuse huvides on kõigil haridusasutustel soovituslik alustada sel päeval tööd hiljem, pärast hoiatusstreigi lõppu.

Nagu selgitas haridustöötajate liidu esimees ja streigijuht Reemo Voltri, saavad lisaks ametiühingu liikmetele seaduse kaitse all streigiga liituda kõik põhi-, kutse- ja keskkoolide ning lasteaedade õpetajad üle Eesti. "See on see moment, kui Hiiumaast Põlvamaani seisame õlg õla kõrval. Me ei streigi kellegi vastu, vaid kõigi eest, kellel läheb korda hariduse jätkusuutlikkus Eestis," ütles Voltri.