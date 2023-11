Juhtkiri ⟩ Kes vastutab ja kuidas?

Kinnistuomanike seisukohast ajab kahtlemata vihale asjaolu, et iga suuremat sorti vihmasadu tähendab neile sisuliselt uputust. Mitte ainult ebameeldivalt suuri lompe, vaid ka seda, et vesi tungib majja ja lõhub vundamenti. Müüa on sellist kinnisvara raske, remontida sama hästi kui mõttetu ning elada pole seal mitte üksnes ebameeldiv, vaid liigsest niiskusest tekkiva hallituse tõttu ka tervisele kahjulik. Ela ja oota, kuni maja ära laguneb, et siis, kaks kätt taskus, minema minna ... Mitte keegi ei oleks sellises olukorras rahul ega suudaks ilmselt rahulikuks jääda.