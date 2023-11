Uus nädal jätkub esialgu soojalainel

Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi tuleb öö vastu esmaspäeva pilves üksikute selgimistega. Öö hakul sajab kohati, pärast keskööd mitmel pool vihma. Sooja on 3–7 kraadi. Päeval on samuti enamasti pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on 5–9 kraadi. Umbes samasugust ilma on keskkonnaagentuuri andmeil oodata vähemasti kolmapäevani, kuid nädala lõpp võib keerata mõneti külmemaks.

Ameerika ilmamudelil põhinev veebileht ennustab Viljandi kohta, et esmaspäeval on vihma tõenäosus 30 protsenti ning võib isegi päikest näha, edasi läheb hallimaks ja tõenäoliselt sajab. Kuni reedeni on sooja 5–9 kraadi, öösel vähem, päeval rohkem. Laupäevast läheb ehk ivake jahedamaks, aga Viljandis miinuskraadi ei paista.

Norra ilmaveeb Yr prognoosib Viljandisse vihma vahelduva eduga terve nädala. Sooja peaks norrakate andmeil tulema 4–9 kraadi, laupäevast ivake vähem.

Venelaste ilmaportaal Gismeteo pakub Viljandi kohta 5–9 soojakraadi vähemasti reedeni, sekka muidugi ka vihma, välja arvatud esmaspäeval.