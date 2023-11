Viirushaiguste levik sunnib Viljandi haiglat piiri pidama

Viljandi haigla kommunikatsiooni- ja turundusjuht Maarja Evert tõdes, et haigestumine ülemiste hingamisteede viirushaigustesse suureneb kogu Eestis ning viimastel nädalatel on kasvanud ka töötajate haigestumine respiratoorsetesse infektsioonidesse. Samuti tõstab pead koroona.

«Reedel viibis Viljandi haiglas ravil 12 koroonaviirusega patsienti vanuses 67–92 aastat, kes kõik on isoleeritud teistest patsientidest,» lausus ta. «Koroonaviiruse puhanguid ei saa välistada ka sel talvel. Viiruste leviku tõkestamises on suur roll inimestel: oluline on haigena kodus püsida, järgida hügieenireegleid ning vaktsineerida riskirühmi COVID-i vastu.»