Hiljuti sai mul läbi peaaegu viis nädalat väldanud puhkus, mil võtsin ennast igas mõttes liinilt maha. Sotsiaalmeediasse vaatasin sel ajal vähe ning ­uudiseid sisuliselt ei lugenud. See tähendab, et silma hakkasid sellised uudised, mis inimestele tõesti korda läksid. Näiteks Viljandi Toome tänava kortermaja põleng ja ... müstiline puusaagija. See viimati mainitu jõudis minuni päris mitut kanalit kaudu ning paar sõpra uuris isegi: «Mis teil seal toimub? Miks teil puid maha raiutakse?»