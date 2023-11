Pärast eelmisel nädalal Viljandis lahvatanud kortermaja põlengut uurisin nagu ilmselt paljud teisedki kohe krabinal oma kinnisvara kindlustuslepingud üle. Eks kindlustusega ole muidugi, nagu ta on – otsitakse kõiki võimalusi, et sulle mitte sentigi maksta –, aga tundus, et peaksin niisuguse olukorra eest kaitstud olema. Kuigi ega ma pruugi ridade vahele kirjutatut näha. Ja kindlustuselt laekunud summa teeb kodu kaotamise või elu ajutise segipaiskumise talumise ainult kergemaks, mitte kergeks.