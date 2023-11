Repliik ⟩ Elupäästjad ja kari targutajaid

«Rets kuumus oli üleval,» ütles mulle üks päästjatest ning selgitas, et sellises kuumuses oled korraga niikaua, kuni balloon tühjaks saab, 20–25 minutit, siis jooksed neljandalt korruselt alla, täidad ballooni ära ja ruttad uuesti üles. Sedasi tundide viisi. Sellest, kuidas niisugune töö kehale mõjub, saab aru alles järgmisel päeval, sest adrenaliin muudab tundetuks. Lihtsalt rassid. Maja ju järjest hävineb – tuli niisama lihtsalt alla ei anna. Ja siis on nende rassivate ja ennast ohverdavate päästjate kõrval «show’d» vaatama tulnud inimesed, kel on varnast võtta nii- ja naasuguseid ideid, kuidas olukorda paremini lahendada.