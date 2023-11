Viljandi linnavalitsuse haljastuse ja heakorra spetsialisti Age Alase sõnul näitas esmaspäevane tunniajane ringsõit, et väga paljudelt tänavatelt on aia- ja haljastusjäätmed ära vedamata. Töövõtjale Eesti Keskkonnateenustele saadetud järelepärimises kirjutas ta, et piirkonnas, kust jäätmed oleks pidanud olema ära viidud möödunud nädala esmaspäeval ja neljapäeval, oli sel nädalal lihtsam üles lugeda neid tänavaid, kus lehekotte enam ei olnud.