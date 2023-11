Enamik Viljandi kortermaju peidab oma üsna ühesuguste akende taga ühiskonna läbilõiget. Seal on jõukaid inimesi, kes sõidavad uhke maasturiga, keskklassiperesid, üksikvanemaid, pensionäre ja vahel ka elu hammasrataste vahele jäänud inimesi. Nende sissetulekud võivad olla väga erinevad, kuid kodukulud üsna ühesugused. See tähendab, et kui ühistu üldkoosolek kokku tuleb, peab ta leidma kõigile sobiva lahenduse, kui palju oma ühisesse kodusse raha pannakse.